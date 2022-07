V neděli 31. července zveme všechny příznivce dobrého jídla do venkovního areálu Chvalské tvrze na letní Počernický Street Food Festival. Přijďte ochutnat moderní i tradiční gastronomii a zažít, co je to street food. Těšit se můžete na mix chutí světových kuchyní ale i té české, food trucky.

K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva. Vstup na akci zdarma.

VÍCE INFORMACÍ ZDE