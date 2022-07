Roboti a herna Merkur na radnici

Od 7. července najdete v atriu radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí unikátní výstavu Roboti a Robotika. Uvidíte řadu menších i rozměrnějších modelů. Součástí výstavy bude herna Merkur. Vernisáž výstavy se koná 7. července od 10 hodin.

Mezi vystavujícími budou například sdružení TIB působící při FZŠ Trávníčkova, které navštěvují děti zabývající se robotikou a programováním. Na výstavě představí roboty jak ve statické pozici, tak i pohybu. K vidění budou ale i kopie Bratislavského mostu s funkční železnicí, sestavená z Merkuru, nebo modely Domanský.

V herně Merkur si děti i dospělí mohou vyzkoušet svou zručnost při práci se stavebnicí Merkur. Herna bude přístupná v pondělí a ve středu od 9 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 9 do 16 hodin, v pátek od 9 do 14 hodin.

Herna bude otevřena za předpokladu, že v Obřadní síni se ten den nebudou konat jiné akce Úřadu MČ.

Vstup je zdarma, výstava potrvá do 11. září, otevřena bude ve všední dny v úředních hodinách radnice, a dále v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin.

VÍCE INFORMACÍ ZDE