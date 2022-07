Jednotka intenzivního života

Díky moderní medicíně a technologickému pokroku můžeme pacienta udržovat při životě téměř do nekonečna. Kdy je možné přestat? Na to se ptá režisérka Adéla Komrzý, která tři roky dokumentovala Oddělení paliativní péče VFN v Praze. Středem pozornosti paliatrů je člověk, s každým pacientem komunikují a snaží se mu pomoci rozhodnout, co je pro něj v rámci umělého prodlužování života vlastně dobré. Filmem nás provází průkopníci české paliativní péče Kateřina Rusinová a Ondřej Kopecký, kteří ve filmu přibližují hlavní otázku paliativní medicíny: „Jak žít dobrý život s nemocí?“



Cenami ověnčený film



Nejlepší dokumentární film, Český lev (2021)

Nejlepší dokumentární film, Ceny české filmové kritiky (2021)

Cena Na východ od Západu – zvláštní uznání, KVIFF (2021)

Cena Fedeora zvláštní uznání, KVIFF (2021)

Cena Pavla Kouteckého / ELBE DOCK 2022



2021, Scénář a réžie: Adéla Komrzý