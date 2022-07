Volné seskupení tří artových kin v Praze: Atlas, Evald a MAT pořádá od 14. do 20. července tohoto roku BEST FILM FEST, týden nejúspěšnějších a divácky nejnavštěvovanějších filmů první poloviny roku 2022. Kinaři se po dvouleté pauze způsobené covidem a uzavřením kin rozhodli navázat na úspěšné předchozí ročníky a v době léta potěšit své věrné fanoušky v podobě lístku do kina za jedn otnou atraktivní cenu 89,- Kč za vstupenku.

Letošní léto se uskuteční osmnácté vydání divácky oblíbené přehlídky, která probíhá vždy dvakrát do roka (zima a léto) a koná se od roku 2011 s výjimkou dvouleté covidové pauzy. Letní části přehlídky se nezúčastní kino Lucerna z důvodu rekonstrukce Paláce Lucerna.

