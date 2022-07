Letní prohlídky kostela a bývalého kláštera sv. Gabriela s baronkou Monicou Bubna-Litic

Gabriel Loci a Nadační fond Malakim zve na komentované prohlídky kostela a bývalého kláštera sv. Gabriela na pražském Smíchově, který je považován za nejstarší a nejpozoruhodnější ukázku beuronského umění na světě. Průvodcovské role se zhostí osoba z nejzasvěcenějších. Monica Bubna-Litic pochází ze staré šlechtické rodiny a s hraběnkou Gabrielou, která byla donátorkou smíchovského benediktinského kláštera, ji pojí příbuzenský vztah. Monica Bubna-Litic je také zakladatelka Spolku přátel beuronského umění a Nadačního fondu Malakim a jako editorka nebo autorka se podílela na vydání několika publikací o beuronském umění a ojedinělé iluminační činnosti sester benediktinek. Klášter sv. Gabriela koupila v roce 2020 od České pošty společnost Cimex, která objekt postupně přeměnila na kulturní a umělecké centrum. Pořádají se zde festivaly, divadelní představení, koncerty nebo hudební show. V létě nabízí venkovní posezení s bohatou gastronomickou nabídkou v Baru Gabriel a návštěvníci si také oblíbili Letní scénu, která slouží jak pro promítání filmových trháků, tak pro divadelní představení. Prostory využívají české a zahraniční filmové produkce a jsou vyhledávány pro jakoukoliv firemní, soukromou nebo kulturní akci a v letních měsících pro svatební hostiny. Již potřetí zde také proběhne největší designový festival ve střední Evropě, Designblok. Při komentované prohlídce budou mít návštěvníci možnost navštívit historické sály, včetně nejvýznamnější místnosti, Rajské zahrady, která byla ve 20. letech 20. století zakryta skleněnou střechou. Dále budou moci shlédnout křížovou chodbu s jedinou dochovanou malbou ze života sv. Benedikta. Monica Bubna-Litic dovolí hostům nahlédnout do života tamních sester v místnosti, kde si ukládaly chórové pláště – kukuly, navštíví také jejich jídelnu, cely a byt abatyše. Klášter sv. Gabriela patřil do roku 1918 ženskému benediktinskému řádu beuronské kongregace. Pro sestry ho vystavili beuronští benediktini z kláštera Emauzy na protilehlém břehu Vltavy, kteří se do Prahy přestěhovali z Beuronu v Německu. Jedná se o kulturní památku a exteriér je postaven v neorománském slohu. V rámci komentované prohlídky budou mít dále návštěvníci možnost zavítat do kostela, který byl zasvěcen Zvěstování Panny Marie a od roku 1891 se zde konaly a dodnes konají bohoslužby. Kostel byl postaven do písmene L, a kromě původního mobiliáře se zde dochovaly i velmi ceněné beuronské nástěnné malby. Po odchodu benediktinek z Prahy v roce 1918-19 byl chór sester zazděn, několikrát přepažen, nástěnné malby zde byly zničeny. Monice Bubna-Litic se podařilo inventář, které si sestry odvezly při zrušení kláštera navrátit v roce 2008 zpět do Prahy. Interiér kostela tak vytváří souhrnné beuronské umění, které má mnoho specifikací umocněných tím, že některé malby malovaly samotné sestry benediktinky. Benediktinky zde zanechaly dílo nepředstavitelného uměleckého rozměru, i když ho tvořily jen necelých třicet let. Unikátní komplex kláštera sv. Gabriela, který byl postaven na konci 19. století v novorománském stylu, má celkovou plochu 16 000 m2. Beuronský styl, který zažil svůj hlavní rozkvět v Evropě v 19. století, se zde mísí s atmosférou totalitní doby, která se na stavbě také podepsala. Na své si zde přijde milovník historie, umění i kultury. Na začátku 20. století připadl klášter ministerstvu pošt a telegrafů a v rukách pošty setrval až do roku 2020. V chodbách kláštera se nachází kromě vitrážových oken a malovaných fresek umakartové zdi a linoleum. Absurdní důkazy dědictví této doby zde lze shlédnout téměř na každém kroku. Právě pro tuto rozmanitost návštěvníka duch místa ještě více pohltí. Mgr. Monica Bubna-Litic se narodila do staré české šlechtické rodiny Bubna-Litic, které dnes patří zámek Doudleby v Orlických horách. Monica Bubna-Litic je příbuzná s Gabrielou hraběnkou Swérts-Sporck, donátorkou smíchovského benediktinského kláštera sv. Gabriela, který byl pojmenován po jejím křestním patronu.

Z odkazu své příbuzné Gabriely se Monica Bubna-Litic stala propagátorkou a znalkyní tohoto umění, kterému se věnuje přes třicet let. Monica Bubna-Litic navázala již v devadesátých letech minulého století kontakt s benediktinkami, které byly nuceny klášter sv. Gabriela v Praze v roce 1918–19 opustit a přestěhovat se do Rakouska. Monica Bubna-Litic založila Spolek přátel beuronského umění a Nadační fond Malakim. Využila možnosti bádat v archivu sester i v Diecézním muzeu v Grazu a jako editorka nebo autorka se podílela na vydání několika publikací v obou výše zmíněných organizací. Průvodci budou kromě baronky také sestra Petra OSB, benediktinka z kláštera Venio na Bílé Hoře, Dr. Miroslav Kunštát z Institutu mezinárodních studií UK nebo Günter Krumpak z Arco akademy a některé budou probíhat v němčině. Podrobný rozpis je k dispozici na: https://program.gabrielloci.com/.