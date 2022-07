Letní virtuální hry nabízejí možnost změřit síly v 5 různých disciplínách na dálku s lidmi z celé republiky. Stačí se pouze zaregistrovat, splnit vybraný sport a distanci kdekoliv v přírodě a zaslat důkaz o splnění. Poznej virtuální závody a výzvy jako způsob zdravého životního stylu i jako zábavu pro celou rodinu a přátele, se kterými můžeš sdílet zážitky i na dálku. Přihlášení i účast jsou zdarma. Virtuální závody a výzvy fungují stejně jako jakýkoliv jiný druh závodění a skutečně je musíš absolvovat. Virtuální je pouze tabulka výsledků, vše ostatní je reálné a je jen na tobě, jak zvládneš jednotlivé výzvy, svým vlastním tempem, kdekoliv venku v přírodě i bez ohledu na výsledek. Jediné, co musíš udělat, je přihlásit se do závodu či výzvy, pustit se do vybrané sportovní disciplíny a zaslat důkaz, že máš splněno. Virtuální závody jsou skvělý způsob jak zůstat fit a dodají ti potřebnou motivaci ke zdolání tvých sportovních cílů. Sdílej zážitky se svými přáteli a získej krásné medaile za svůj výkon! Při 3. ročníku Letních virtuálních her máš opět možnost soutěžit v pěti sportovních disciplínách.

Na programu jsou: Běh, Chůze, Cyklistika, Plavání a Triatlon a na závodění máš celých 30 dní. Tratě na Letních virtuálních hrách jsou inspirované těmi nejčastějšími disciplínami a můžeš se tedy zkusit přiblížit se časům, kterých dosahují profesionální sportovci. Registrace i účast jsou zdarma. Bav se, podporuj a motivuj své přátele či rodinu a probuď v sobě zdravou soutěživost. Letní Virtuální Hry jsou jedinečnou příležitostí k tomu vystoupit trochu ze své komfortní zóny a zapojit se i do disciplín, které běžně v průběhu roku nevyhledávaš. Na splnění této výzvy máš 30 dní, takže si můžeš klidně sestavit plán, rozvrhnout si sportovní aktivity do celého měsíce a zdolat nějakou ze svých osobních met.