Československý beat-festival bude novodobě potřetí, stejně tak, jak tomu bylo v historii. Uskuteční se 16. října v pražské Lucerně a už je jasné, kdo na něm vystoupí. Především to bude rock and rollová legenda počátku šedesátých let Pavel Sedláček se svou skupinou Cadillac. Následovat budou brněnské Synkopy 61, které letos slaví symbolických 61 let. Z Bratislavy přijede Pavol Hammel a jeho legendární Prúdy. Flamengo letos slaví 50 let desky Kuře v hodinkách a pod názvem FLAMENGO reunion session uvede to nejlepší ze zmíněné desky. FLAMENGO reunion session a opírá se o dvojici původních členů Flamenga, Pavla Fořta (kytara) a Vladimíra „Gumu“ Kulhánka (baskytara), kteří oba pamatují zlatou éru Flamenga. Precedens je z vystupujících kapel nejmladší, skupina byla fenoménem až v osmdesátých letech, ale dnes už patří k legendám a do Lucerny bezpochyby patří. Michal Prokop a Framus five se do Lucerny vrací po 55 letech. V roce 1967 se poprvé postavil k mikrofonu jako zpěvák (předtím působil jako kytarista) a hned mu na Československém beat-festivalu udělili titul zpěvák roku. Jeho vystoupení bude vrcholem letošního beat-festivalu. Závěr bude patřit skupině The Primitives Group. Překvapili na obou historických festivalech, ale v roce 1968 předvedli takovou psychedelickou show, která v té době neměla obdoby. Tu zopakovali i v roce 2017 a určitě s něčím můžeme počítat i letos, už z toho důvodu, že Ivan Hajniš v Lucerně oslaví své pětasedmdesáté narozeniny.