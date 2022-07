Prožijte sportovní léto v Metropoli Zličín

Léto přímo vybízí k tomu, trávit čas venku a aktivně. Nákupní centrum Metropole Zličín si pro všechny návštěvníky připravila unikátní letní sportovní zónu, která je v České republice zcela ojedinělá. Kromě různých sportovních tréninků a aktivit pro malé i velké si přijdou na své také maminky s dětmi, milovníci hudby, ale i ti, co se chtějí po náročném dni zrelaxovat. Letní sport zóna bude k dispozici až do 24. září, a to každý den v čase od 9 do 21 hodin. Čas letních radovánek je tady. Využijte skvělou nabídku oblíbeného nákupního centra a sportujte s Metropolí.

Nákupní centrum již dávno není místem, kam směřují kroky návštěvníků pouze, když potřebují oživit šatník nebo doplnit lednici. „Vnímáme ten trend stále intenzivněji, nákupní centra se dávno změnila na místa, kde rodiny často tráví celé dny, a to nejen nákupy. V Metropoli Zličín se snažíme našim návštěvníkům přinášet stále nové a atraktivní zážitky, díky kterým mohou strávit příjemný den ve společnosti přátel nebo rodiny. Toto léto jsme vybudovali jedinečnou sportovní zónu, kde si opravdu každý najde to svoje, ať už je to volejbalový turnaj s přáteli nebo sobotní setkání maminek s dětmi. Do prázdninového programu jsme také zařadili pravidelné sportovní aktivity, jako například zumbu nebo novinku ROUDNE,“ říká marketingová ředitelka Metropole Zličín Michaela Machovičová. Unikátní písek, co v horku nepálí Před nákupním centrem nově naleznete pět unikátních sportovišť. Jedním z nich je oblíbené beach hřiště, které je zde vybaveno speciálním pískem, který v horku nepálí. Toto hřiště je jako jediné zpoplatněné a je zapotřebí rezervace, tu provedete pohodlně na www.letovmetropoli.cz. Členové Věrnostního programu Metropole Zličín ho mají v červnu zdarma a v ostatních měsících následně získávají 10 % slevu. Pro všechny malé sportovce je zde zdarma připravena stěna boulder balvan, na které si mohou vyzkoušet, jaké je to být horolezcem. Ideálním místem, kde si všichni mohou potrénovat triky s míčem a zaházet na koš je hexagon klec. Vstup do ní je zdarma a je vhodná pro fotbal nebo basketbal. Využít mohou návštěvníci také stůl na stolní tenis, slackline nebo brouzdaliště pro děti. Odpočinek k létu patří Po náročném dni nebo vyhraném volejbalové turnaji je k dispozici rozmanitá odpočinková zóna.

Letní terasa přímo vybízí k příjemnému posezení nad šálkem ledově vychlazené kávy a lahodnou zmrzlinou. Pokud toužíte po letním koktejlu nebo vám po sportovním výkonu vyhládlo, určitě vás nezklame beach bar a posezení pod slunečníkem na relaxační pláži, kde se zabaví i děti. Pravidelný pohyb v Metropoli Zličín Každý den se v rámci Sport zóny mohou návštěvníci těšit na pravidelné lekce oblíbených sportovních disciplín mezi kterými nechybí hodiny Zumby, tréningy volejbalových dovedností, Spike Ball nebo cvičení pod vedením lektorek z Daily Fitness. Páteční večery pak patří tanci a hudbě a sobotní dny jsou věnovány dětem, pro které je připravena zábavná školička. Všechny lekce jsou pro členy Věrnostního programu zdarma a je na ně nutná rezervace. Speciální akce pro malé i velké Metropole Zličín chystá také výjimečné akce mimo pravidelný program sportovní zóny. Dne 26. června proběhne slavnostní Grand opening a 30. června je pro děti připraven speciální dětský den. Ve středu 13. července proběhne zábavný volejbalový den, plný turnajů a známých osobností. Začátkem září se pak koná speciální akrobatický den plný překvapení a soutěží.

Všechna sportoviště jsou otevřena každý den od 9 do 21 hodin. Veškeré vybavení, jako jsou míče na fotbal, plážový volejbal, basket, nebo rakety na badminton či líný tenis jsou zdarma k zapůjčení na baru za finanční zálohu. Více informací o akcích a rezervace naleznete na www.letovmetropoli.cz