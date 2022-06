Týden na Pragovce

Zveme Vás na týden nabitého programu na Pragovce!

Začneme ve čtvrtek 23. 6. vernisáží RITUAL a skončíme letním kinem, konkrétně promítáním pásma filmů z FAMU ve čtvrtek 30. 6. Mezitím se můžete těšit na sympozium, výlet do Čáslavi nebo letošní druhé Dolce Far Niente.

23. 6.

Vernisáž: RITUAL – Faro moving space, Nina Kirk, Michal Konvalinka

Dvoudenní umělecká událost. Multimediální instalace za přítomnosti performerek s divadelními prvky. Pomyslný obřad oslav letního slunovratu.

23. 6.

Letní kino na Pragovce / Tmář a jeho rod / předfilmy: Alternativní pravda a Quirin: Osudu navzdory

Svět magie a Bůh mystiků ve filmovém románu Karla Vachka (klasika českého dokumentu) o mimozemských i zemských civilizacích, reklamokracii a demokracii počítačové sítě.

25. 6.

Výlet do Gumárny

Organizovaný výlet z Prahy do Čáslavi. Pod vedením lektora a umělce Martina Vlčka vyrazíme do Gumárny, kde končí výstava mycelium/NOVA FORMA II., jejíž druhou část můžete až do 25. srpna vidět na Pragovce.

27.–29. 6.

Sympozium Pole v množném čísle

Experti z různých vědeckých odvětví přednesou příspěvky inspirované tématy digitálních a morfických polí, mycelia, sítí, datových stop a dalších.

28. 6.

Dolce Far Niente II.

Sladké nicnedělání můžete nakombinovat s komentovanou prohlídkou naší nové výstavy Pole v množném čísle / Velká voda s umělci a kurátory a programem našeho Sympozia Pole v množném čísle. Pro ty nejmenší je od 17 hodin připraven výtvarný workshop.

30. 6.

Letní kino na Pragovce / FAMU / předfilm Cena duše

Pásmu filmů z FAMU bude předcházet film Cena duše z archivu My Street Films.

Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15

min. Metro B – Kolbenova, tram – Poštovská.

Galerie jsou otevřeny út–čt: 14:00–20:00, pá–ne: 14:00–18:00.