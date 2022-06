Gerald Clayton Trio (USA)

Pianista a skladatel Gerald Clayton je světovou jazzovou hvězdou první velikosti. Byl již šestkrát nominován na GRAMMY a získal také mnoho dalších prestižních ocenění - např. Recording Academy za album Live at the Village Vanguard (Blue Note Records) nebo druhou cenu na Thelonius Monk International Competition. Vystudoval klavírní hru na Manhattan School of Music a Thornton School of Music a jeho lektory byli osobnosti jako Billy Childs nebo Kenny Barron. Brzy začal spolupracovat s mnoha významnými osobnostmi světového jazzu. V průběhu jeho kariéry to byli například Diana Krall, Roy Hargrove, Dianne Reeves, Terence Blanchard, John Scofield, Terri Lyne Carrington, Peter Bernstein, Ambrose Akinmusire, Gretchen Parlato, Ben Wendel, Clayton Brothers Quintet nebo Charles Lloyd! V současné době též působí jako ředitel Next Generation Jazz Orchestra a také jako hudební ředitel Monterey Jazz Festival On Tour. Gerald Clayton se etabloval jako jedna z vůdčích postav mladé generace jazzových umělců, kteří se nenuceně pohybují v množství stylů, které tvoří moderní jazzový jazyk. Gerald Clayton má výrazně nakročeno k zanechání vlastní trvalé stopy v letité a bohaté jazzové tradici. Na živých vystoupeních se trio vyznačuje jiskřivou improvizací a hlubokým vhledem do jazzové historie i současnosti. Však jej také na aktuálním turné doprovodí skuteční mistři svých nástrojů: bubeník Gregory Hutchinson a kontrabasista Joe Sanders!