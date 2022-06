Jazz Dock Orchestra Meets the Blues

Již od ranných počátků jazzu bylo vždy blues „srdcem“ big bandové hudby. Na svém červencovém koncertu Jazz Dock Orchestra zahraje repertoár, který velkou měrou ovlivnil směřování jazzu a zároveň je zcela založený na 12-taktové bluesové formě. Na programu budou klasiky z alba Chairman of the Board od Counta Basieho, Ellingtonova Far East Suite, soul-blues Olivera Nelsona a komplexní rytmické psaní Thada Jonese.