Francouzský trh na Kampě

Ani letos v létě nebudou na pražské Kampě chybět tradiční Francouzské trhy. Festival proběhne od 12. do 17. července a návštěvníci se mohou těšit na vybrané pochoutky z francouzské kuchyně, vynikající šumivá vína, řadu hudebních vystoupení a také na bohatý doprovodný program pro nejmenší návštěvníky. Letošním ambasadorem festivalu je známý brněnský šéfkuchař Tomáš Reger, který bude párovat francouzské speciality s proslulým Veuve Clicquot. V rámci letošního ročníku se představí řada známých vystavovatelů, včetně lahůdkářství Le marché, Fransyr, šampaňského domu Veuve Clicquot, pekárny Nostress, Klobaskarny a mnohých dalších. Na fanoušky francouzské kuchyně tu budou čekat oblíbené speciality jako burgundští šneci, čerstvé ústřice a mušle, francouzské sýry a sušené klobásy, smažené foie gras, kachní delikatesy, žabí stehýnka, francouzské koláče či šumivá vína Crémant.

Nebude chybět ani bohatý hudební doprovod, na zdejším podiu zazpívá například Markéta Poulíčková a na své si přijdou rovněž milovníci jazzových a swingových melodií. Představí se kapely jako futur Swing, duo Hot Sisters, Charlie and the Chocolate a sobotní program se ponese v duchu klasické hudby v podání Klárovo kvarteto. Dokonale uvolněnou atmosféru dokreslí program pro děti, který pro ně bude připravený každý den dopoledne, a to od středy do soboty. Trh bude slavnostně zahájen francouzským velvyslancem 12. července v 11 hodin.