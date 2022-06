Paddleboardy v Centru Černý Most

Paddleboardy jsou stále oblíbenějším způsobem aktivního odpočinku. V Centru Černý Most máte během léta možnost si tento vodní sport zdarma vyzkoušet a třeba si na paddleboardu zacvičit i jógu! Před západním vstupem do Centra právě vyrostl 14m bazén plný paddleboardů pro všechny, kdo by si rádi tento zábavný sport zkusili a něco více se o něm dozvěděli. Zastavit se pro odbornou radu nebo si paddleboard zapůjčit a sami vyzkoušet můžete kdykoliv ve všední den od 13.00 do 19.00 hod. nebo o víkendech mezi 11.00 a 19.00 hod. Nenechte si ujít ani speciální lekce pádlování a jógy na paddleboardech s profesionálními instruktory.

Kurz paddleboardingu bude probíhat pravidelně každý den včetně víkendu od 15.00 do 16.00 hod. a lekce jógy na paddleboardech každé úterý a pátek od 18.00 do 19.00 hod. Bazén a celý program bude před Centrem Černý Most k dispozici až do 20. srpna. Akce probíhá ve spolupráci s největším prodejcem paddleboardů v České republice Snowboardel.