Das Sommerkino v ČR

Filmová přehlídka DAS SOMMERKINO zamíří od června do září na plátna letních kin v Praze, Brně, Hradci Králové a nově také v Ostravě, kde se mohou diváci opět těšit na úspěšné filmy z Německa, Rakouska a Švýcarska.

Sesterská akce zavedeného festivalu německojazyčných filmů DAS FILMFEST nabídne v průběhu léta nejnovější snímky, které slavily úspěch nejen na jeho loňském ročníku a získaly řadu mezinárodních ocenění, ale i oblíbené filmové evergreeny. Filmy, které diváci v kinech uvidí, nabídnou aktuální témata včetně ekologie, vážné i humorné vhledy do více či méně zašmodrchaných klubek lidských vztahů i vlivu historických konsekvencí na životy jednotlivých lidí i společnosti. Tedy to, co německy hovořící tvůrci všech generací skvěle ovládají. První projekce pod hlavičkou DAS SOMMERKINO se uskuteční již 21. června v Ostravě, kde bude uvedena komedie Curveball režiséra Johannese Nabera.

VÍCE INFORMACÍ ZDE