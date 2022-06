Hoďte se do pohody na pravidelných lekcích jógy v Centru Černý Most

Pokud už máte dost věčného vysedávání doma na židli a chcete si zlepšit náladu, můžete nyní vyrazit třeba do Centra Černý Most na pravidelné lekce vinyasa jógy pod taktovkou Petry Špindlerové a Tobiase Lorenze z organizace Yoga Help. A kdy jindy, než se začátkem léta potřebujeme zlepšit kondici a pohladit duši?

Lekce probíhají každou středu před západním vstupem do centra vždy od 18.30 do 19.30 a jsou zcela zdarma. Srdečně zváni jsou všichni nadšenci do jógy, ale i ti, kteří by si rádi jógu třeba i poprvé vyzkoušeli. A co s sebou? Stačí pouze vlastní podložka, pohodlné oblečení, a hlavně úsměv na tváři! Navíc není potřeba nic rezervovat předem, dorazit můžete podle aktuálního počasí i chuti. Lekce pořádá Centrum Černý Most spolu s nadací Yoga Help.