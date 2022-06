DuB Café - Open Air Session #1

Přátelé,

pojďte si užít sobotu plnou toho nejlepšího z REGGAE a DUB MUSIC.

Celá akce proběhne pod širým nebem v parku v centru Prahy a hrát se bude z parádního sound systému kluků z Young Selektazz, který má 21"scoopy, 18"kickbass a středovýšku od Dub colectiv. Společně s nimi roztočí gramce kromě Energy of Dub také skvělá Djka Dasha Fyah, která nepochybně rozvlní Vaše boky a hutnou basovou terapii Vám zajistí i Dj Maara Steppa.

Celá akce startuje už ve 13 hodin a venku to bude dunět až do 22 h. Pak se přesuneme do vnitřních prostor, kde můžeme tančit až do půlnoci.

Občerstvení Vám zajistí kavárna, ve které mají moc dobré pivo a ulovíte tam i něco na zub.

Samozřejmostí je i náš stánek a protože celou akci pořádáme v benefičním duchu.