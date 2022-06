Příměšťák pro děti: Analogový street paparazzi

Rodiče jsou přes léto v práci a ty nevíš, co bys mohl/a dělat? Přijď si vyzkokušet, jak se fotí na kinofilm a analogový fotoaparát. Náš pětidenní workshop je určen pro mladé fotografy od 10 do 15 let, kteří se chtějí vydat do pražských ulic a fotit jejich život. Společně se naučíme zacházet s analogovým fotoaparátem a kinofilmem, zjistíme, co je street fotografie a ukážeme si základy, jak upravovat fotky na počítači. Na závěr celý workshop zakončíme malou vernisáží, kde vystavíme nejlepší snímky, které si pak budeš moct odnést domů.

Vernisáž bude 15. 7. od 18:00.

Akce bude probíhat od pondělí do pátku vždy od 9:30 do 14:00 s půlhodinovou pauzou.

Foťák i filmy dostaneš k dispozici na místě, pokud si ale chceš vzít vlastní analog, určitě si ho vezmi!