Pravidelné lekce bruslení pro děti v Centru Černý Most

Co takhle zpestřit dětem léto a naučit je něco nového? V Centru Černý Most se mohou všichni malí sportovní nadšenci třeba naučit bruslit na pravidelných lekcích in-line bruslení s profesionálním trenérem. Lekce jsou vhodné pro úplné začátečníky nebo i mírně zkušenější bruslaře ve věku od 5 do 12 let a konají se každé úterý od 17.30 do 18.30. Lekce jsou určeny pro děti členů věrnostního programu Centra Černý Most a jsou zdarma. Podmínkou účasti na lekci je předložení účtenky za nákup v min. výši 500 Kč v jakémkoliv obchodě či restauraci Centra Černý Most (s datem max. 7 dní zpět).

Na každou lekci je nutné rezervovat místo předem na e-mailové adrese eventy@centrumcernymost.cz a donést si vlastní brusle, helmu a ochranné vybavení (chrániče kolen, zápěstí a loktů). A pokud máte zamluvené místo, pak už jen stačí vaše děti doprovodit na patro P2 v Parkovacím domě (pětipatrové nadzemní parkoviště u Globusu), kde se lekce uskuteční. Samotné lekce probíhají bez přítomnosti rodičů. Kapacita je omezena na 20 dětí a lekce probíhají od června do září.