Nation of Language v Praze

Brooklynští Nation of Language se pohybují někde mezi postpunkem a synthpopem. Debut Introduction, Presence z loňska patřil mezi nejvýraznější nahrávky roku a pochvalné recenze se na něj valily z médií jako Fader, NME nebo Pitchfork. Ze záplavy nezávislých newyorských kapel zaujali svým punkovým přístupem i romantickými new wave syntezátory. Upbeatové tempo skladeb a zdravá dávka melancholie kapele zařídily místo mezi nejlepšími alby roku v žebříčku magazínu Paste, který kapelu vystřelil do pozice nejzajímavější synthpopových projektů posledních let.

V Praze se Nation of Language poprvé představí 6. listopadu v klubu Underdogs’.