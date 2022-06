Ice Nine Kills v Praze

Chytlavé riffy, monstrózní produkce i vyklenuté melodie – a hlavně estetika osmdesátkových hororů, na které se v dětství díval na VHSkách frontman Spencer Charnas.

Do Prahy přijíždí postmetalcorová kapela Ice Nine Kills a slibuje velkolepý zážitek i hity jako hymnickou Take Your Pick anebo A Grave Mistake. V klubu Roxy se představí dne 4. února 2023.

VÍCE INFORMACÍ ZDE