Přednáška diskuze: NFT z pohledu digitální konzervace kulturního dědictví

NFT JE NESMYSL. ANEBO? Když se pojme špatně. A to se stává často. Spolu s přestřelenými cenami, situací na trhu a konkrétními případy prodeje digitálních obrazů jako NFT za astronomické částky, mnozí z odborné i laické veřejnosti dostali dojem, že NFT je jen "výstřelek", pro který nemohou/nechtějí mít pochopení. O povaze trhu a spekulativní hodnotě současného umění se s Vámi do diskuze pouštět nechceme. Našim cílem je přesvědčit Vás, že síla a možnosti monetarizace dosud opomíjených způsobů tvorby tím, že je přetvoříme v "NFT", může mít a má smysl. Nemusíte milovat blockchain ani specifický druh coinu, a dokonce ani věřit v (upřímně neúplnou) otevřenost a demokratičnost těchto technologií. Chceme abyste se zamysleli nad využitím technologií jako nad otevřením nového pole umění a řemesel. REÁNÉ VS DIGITÁLNÍ Ať už tomu fandíte nebo ne, online digitální stopa reálného světa se neustále zvětšuje. Stojí za to jí proto naplnit obsahem, který má smysl. Základní obsah digitálního světa je přesná kopie skutečnosti. Online verze knih, které máte rádi, přesné mapy na google maps, všechny druhy fotografií míst a předmětů, které na internetu najdete. Nejdokonalejší druh kopií míst a předmětů je vytvořen s pomocí 3D scanů. Způsobů jejich využití jsou desítky: 3D Eifellovu věž může ocenit jak turistický nadšenec z druhého konce světa, student architektury nebo člen herního/ filmové studia, který zasadí tento scan do nového digitálního světa - do filmu nebo do hry. Umělec může jít o krok dál - přetvořit v něco (barevně nebo kompozičně) úplně jiného. DIGITÁLNÍ SBÍRKA Podobným způsobem jsme přemýšleli o digitalizaci sbírky BUŠIDÓ! Ta je od nyní ochráněna před nepřízní času a bude jako zdroj kulturní identity uchována pro další generace. Lidé, nadšenci do historie i zvídavé děti po celém světě si nyní mohou teoreticky najít a prohlédnout tyto exponáty v kvalitě, na jakou by nestačila ani fotografie nebo video. Dále je možné, že jednou části této sbírky herní nadšenci uvidí v nové verzi samurajské epické výpravy. A až téměř na konci tohoto žebříčku možných využití 3D scanu stojí naše vystavované NFT - tj. kreativní nadstavba reality. Koupí "NFT" tak podporujete dalekosáhlý a důležitý projekt uchovávání kulturního dědictví pro další generace lidí po celém světě. S touto technologií bychom jako lidstvo nikdy nebývali přišli o poklady Alexandrijské knihovny, mohli bychom přesně dostavět ruiny athénské Akropole a znovu vystavět zaniklý div svět - Visuté zahrady Babylónské.

Soukromá sbírka staletých samurajských zbrojí vystavená na výstavě BUŠIDÓ! byla ve spolupráci se společností Ark Atlantis digitálně naskenovaná, tj. podrobená důkladné fotodokumentaci. Scan jsme využili k vytvoření unikátního NFT, které kombinuje historický kontext prózy ze sbírky Iroha Uta a naskenované digitální dvojče brnění Yoroi Myochin Munesuke. Prodej NFT bude zahájen formou aukce na vernisáži výstavy 20.5.2022 a bude probíhat po dobu jejího trvání, TJ do 21.6.2022. Mimo galerijní provizi půjde výtěžek z NFT ve prospěch projektu digitalizace veřejného kulturního dědictví. Jedná se o pilotní projekt, na který budeme budeme navazovat v budoucích aukcích.