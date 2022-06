Huun Huur Tu Praha 2022

Kapela Huun Huur Tu se opět představí v Praze. Tuvanští „šamani“ spolupracovali s Kronos Quartet, Carmen Rizzo či Frankem Zappou, představili se na platformách jako KEXP, BBC Radio a jedna z jejich skladeb zazněla v televizním seriálu Fargo. Ve světe patří mezi to nejlepší, co hudební žánr world-music nabízí. Ne nadarmo je magazín New York Times označil za „hudební zázrak“. Pomocí hrdelního zpěvu a tradičních nástrojů rozezvučí prostory Kostela u Salvátora (Josefov) v centru Prahy.