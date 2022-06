Symfonický koncert: Dvořák, Rimsky Korsakov, Šostakovič

Účinkují studentské symfonické orchestry Program: Napa Valley Youth Symphony (USA) Dirigent: Alan Ramos • Carlos Gomes - Alvorada from the Opera Lo Schiavo • Rimsky Korsakov - Capriccio Espagnol The Young People Symphony Orchestra (USA) Dirigent: DAVID RAMADANOFF • Antonín Dvořák - Carnival Overture • Jeremy Cavaterra - Rhapsody on a Windy night • Dmitrij Shostakovich - Symphony No.5 (movements 3 and 4) Vstup na koncert je zdarma, je však potřeba rezervovat si vstupenku na místo na GoOut.net