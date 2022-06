Cesta k vodopádům - Letní scéna

Po bolestném rozvodu přišel i o milovanou nevlastní dceru. Dokáže to napravit? Fascinující jevištní road-movie o hledání cesty k sobě i tomu druhému. Tato inscenace není vhodná pro děti do 16 let. Obvyklá délka představení je 2 hodiny včetně přestávky.

