Muzika v parku - Mydy

Neuvěřitelné – je to už deset let! Přitom to podle energie na pódiu vypadá, jako by MYDY vznikli teprve včera. Nezaměnitelná glam kapela, která rozbalí koncert ve tvaru dance party. Bude to další oslava okamžiku, kterou povede Žofie a její chlapci! Vezměte kamarády a přijďte si hodit škrpálem do legendární open-air tančírny, která v krásném pražském parku funguje od roku 1929.

Po gigu v Glastonbury si zelené srdce užijou i MYDY – buďte u toho!

Just dance!

