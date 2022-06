Art Festival CO NÁM NEDÁ DEN MÁ NOC, vol. II opět v Gabriel Loci

Gabriel Loci a The Chemistry Gallery uspořádá v červnu již podruhé Art Festival CO NÁM NEDÁ DEN MÁ NOC. Jedna z nejznámějších galerií v Praze se tak opět propojí s jedinečným prostorem bývalého kláštera sv. Gabriela. Od 15. do 19. června zde představí svoje díla rezidenční umělci, kteří mají ateliéry přímo v Gabriel Loci, vystavovat zde ale budou i další pozvaní autoři. Během 5 dnů festival propojí umění, tanec, hudbu, ale i historii, připravena je také zábava pro děti a nebude chybět ani gastronomický zážitek.

„S velkou radostí se pouštíme do druhého ročníku art festivalu, který je letos ještě větší než minulý rok. Kromě rezidenčních umělců nabídne festival výstavu soch, velkoformátovou NFT Gallery, světelnou instalaci, workshopy pro děti, brunch a další. Chystáme se maximálně využít jak venkovních, tak vnitřních prostor Gabriel Loci, hlavní myšlenkou festivalu je propojit různé umělecké disciplíny do jednoho kompaktního celku,“ uvádí Petr Hájek z pražské The Chemistry Gallery, který je kurátorem celé akce. „Gabriel Loci je neskutečně inspirativní prostor, a proto jsme ve spolupráci s Petrem připravili festival, který plně využije potenciál této historické budovy. Jsme moc rádi, že se nám podařilo domluvit komentovanou prohlídku s Monicou Bubna-Litic, příbuznou patronky Gabriely, a můžeme tak návštěvníkům zprostředkovat tento nevšední zážitek,“ doplňuje Magdalena Dvorská, manažerka Gabriel Loci. Stejně jako první ročník i jeho letní varianta představí díla progresivních umělců, k vidění budou jejich malby, sochy a fotografie. Po dobu celé akce budou moci návštěvníci shlédnout světelnou instalaci a celou akci doplní živá hudba. K vidění bude výstava soch v exteriéru, výstava dvou ateliérů uměleckých škol, atmosféru bude dotvářet živá i elektronická hudba. Zařazeny budou také přednášky, workshopy pro děti a letní kino. Nebude chybět ani NFT Gallery a navíc bude festival obohacen o venkovní prostory, které budou vyzdobeny vybranými instalacemi. Občerstvení bude zajišťovat venkovní bar přímo v areálu Gabriel Loci. Diváci budou mít také jedinečnou příležitost účastnit se komentované prohlídky celého areálu bývalého benediktinského kláštera, který je považován za nejstarší a nejpozoruhodnější ukázku beuronského umění na světě a byl dlouhou dobu veřejnosti nepřístupný. Klášterem i kostelem je provede znalkyně a propagátorka beuronského umění a zároveň příbuzná hraběnky Gabriely, patronky kláštera, Monica Bubna-Litic. Návštěvníci budou mít tak unikátní příležitost prohlédnout si kostel, který je vyzdoben beuronským uměním, kde některé malby malovaly samotné sestry. Při komentované prohlídce navštíví také historické sály ve východní části kláštera, spolu s nejvýznamnějším sálem budovy Rajskou zahradou. Nevynechají ani návštěvu knihovny s původními policemi a nakouknou do cel sester a bytu abatyše. Na festivalu CO NÁM NEDÁ DEN MÁ NOC budou vystavena například díla malířky Laury Limbourg, držitelky Ceny kritiky za mladou malbu. Limbourg je v Gabriel Loci doma, má zde svůj ateliér a ve svých dílech podtrhuje závažnost problematiky prostituce a sexuální turistiky. Chybět nebude ani další rezident, mladý sochař Patrik Adamec, který nachází inspiraci v přírodě a v maličkostech kolem nás a fascinují ho lidé a prostor a jejich vzájemné ovlivňování, nebo Juraj Ďuriš. Tento slovenský umělec zde představí svoji širokou paletu stylů nacházející inspiraci v různých prostředích, ať už jde o graffiti, reklamu nebo klasickou malbu. Festival tentokrát doplní také hostující umělci a návštěvníci tak budou mít možnost vidět sochy vítěze ceny Jindřicha Chalupeckého Matyáše Chocholy, dále díla mladých sochařek Anety Filipové či Josefíny Jonášové a obrazy od výběru současných malířů zabývajících se figurou. V části výstavy, která bude mapovat figurativní tendence v současném malířství, budou vystaveny díla Tomáše Jetely, Tadeáše Kotrby, Jiřího Marka, Dominika Běhala a dalších. Unikátní bude také NFT část výstavy, neboť digitální umění dostane tentokrát prostor na velkých zdech v různých místnostech areálu Gabriel Loci. Půjde tedy o prolínavou expozici klasického umění (obrazy, sochy) s digitálním uměním. S NFT je spojeno také jedno lákadlo pro návštěvníky - všichni držitelé festivalové vstupenky dostanou ke své vstupence zdarma také jedno originální NFT od vizuálního umělce Dalibora Cée. Co nám nedá den má noc je tak první akcí v ČR, která zdarma nabízí digitální umění přímo návštěvníkům akce. Světelnými instalacemi zaplní prostory Jan Poš, který studoval ateliér time based media na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem a nyní je studentem ateliéru sochy II. na pražské AVU. V rámci festivalu se budou konat i živé koncerty, v Lustrovém sále proběhne v pátek večer Rave Party s elektronickou hudbou WELL WET meets GIEGLING. V neděli pak bude v prostorách Rajské zahrady probíhat nedělní brunch, hudbu zajistí Pierre Urban, jídlo v režii Kro Kitchen. Doprovodný program přináší také kulturní nemainstreamový měsíčník Artikl, který návštěvníkům nabídne ve speciální místnosti Artikl Room přednášky a promítání, a poodhalí tak divákům slasti a strasti z kulturních i environmentálních sfér. Jako název pro Art Festival použili organizátoři nepříliš známý palindrom: CO NÁM NEDÁ DEN MÁ NOC. Jde tedy o text, který se čte stejně zleva doprava i zprava doleva. Akce bude zahájena vernisáží ve středu 15.6.2022, kde se podruhé na veřejnosti představí nové uskupení populárního producenta elektronické hudby Floexe. Jeho Floex Ensemble rozezní prostory Rajské zahrady, následovat bude taneční vystoupení studentů Pražské taneční konzervatoře, po kterém pak vystoupí Floex se svým DJ setem. Unikátní prostory Gabriel Loci jsou hojně využívány pro jakékoliv umělecké nebo kulturní akce, letos se zde již potřetí bude konat největší designový festival současnosti, Designblok. Bývalý benediktinský klášter, který v roce 2020 koupila od České pošty společnost Cimex, postupně ožívá. Klášter je v současné době domovem více než 30 umělců, kteří zde nejen čerpají nápady a ideje pro svou práci, ale mají zde i plnohodnotné zázemí. „Architektonické pojetí, světlo a prostor bývalého kláštera jsou jako stvořené pro umělecký ateliér. Objekt láká svojí atmosférou umělce, návrháře, filmaře, a i já si zde udělala kancelář, kde jsem obklopena díly od rezidenčních tvůrců,“ uvádí Magdalena Dvorská, manažerka Gabriel Loci. Podrobný program včetně seznamu vystavovaný umělců najdete na: CO NÁM NEDÁ DEN MÁ NOC #02 | Facebook Kdy? 15.-19.6.2022 Kde? Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5 – Smíchov Cena vstupenek: Vstupenky jsou v prodeji na: https://goout.net/cs/co-nam-neda-den-ma-noc/szutwmt/ Cena v předprodeji: 150 Kč / student 100 Kč Na místě: 200 Kč / student 150 kč (vstupenka platí od 15.6. do 19.6.2022)