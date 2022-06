Tragikomický příběh s nadějeplným koncem

Barová zpěvačka Evy Mearová se vrací z protialkoholní léčebny domů, kde žije společně s kamarádkou Tobby, která absolutně odmítá své stárnutí, jelikož před lety na škole získala titul královny krásy, a se svým kamarádem Jimmym, neúspěšným hercem, který o sobě říká, že je nejstarší začátečník v celém divadelnictví. K tomuto životu samozřejmě patří i o deset let mladší milenec Evy, kytarista Lu Tenner, který nikdy neměl svojí vlastní střechu nad hlavou. V této společnosti, která se navzájem podpírá láskou a humorem, je jediný zdravý proutek Polly, nedospělá dcera Evy Mearové, která je dospělejší než její matka a všichni její kamarádi. Polly svojí kurážnou povahou ukáže své matce tu správnou cestu, jak žít.

Drobečky z perníku je hluboká a dojemná komedie a jedna z nejlepších her klasika amerických komedií Neila Simona. „Smích přes slzy“ - i tak by se mohla tato komedie jmenovat.

„To, co mě na postavě Evy Mearové baví a proč ji mám tak moc ráda, je její břitký humor a neutuchající chuť začít znovu. I přes životní trable, do kterých se dostala vlastní vinou, je to člověk velmi křehký a citlivý a plný lásky, a hlavně miluje srandu a své přátele, pro které by se rozkrájela a je plná života. Jsem za tuhle roli moc vděčná, že ji můžu hrát, protože její duše je krásná, byť se někdy zdá, že její sedmnáctiletá dcera je dospělejší, než je ona sama. Je to krásný hluboký příběh ženy z uměleckého světa a diváci s ní prožívají všechny její vášně a vzestupy a pády. Mohou se s ní smát i plakat. Je to příběh humorný a velmi dojemný. Jsem šťastná, že právě za roli Evy Mearové jsem byla poctěna cenou Thálie,“ říká Simona Stašová.