My děti ze stanice ZOO

„David Bowie je cool, David Bowie je my, David Bowie je Berlín! I ta posraná zeď křičí: Já jsem David Bowie!” Christiane F., mladá dívka z Gropiusstadtu v Západním Německu 70. let, která se ve svých dvanácti letech v evangelickém centru pro mládež poprvé setkala s hašišem, ve třinácti letech pak na diskotéce s heroinem. Brzy se stala na drogách závislou, přes den chodila do školy a odpoledne si spolu se svými přáteli vydělávala na stanici Zoo peníze na drogy prostitucí. Christiane F. vypráví o osudech dětí, o kterých se veřejnost dozvídá až z titulků novin, které oznamují jejich smrt. Příběh Christiane F. se denně opakuje po celém světě. režie: Vladimír Bastl pohybová spolupráce: Petra Dědková produkce: Jana Střížovská Matyášová

Hrají: Kateřina Zapletalová, Nikolas Nazaraga, Sylvie Lerbletier, Vladimír Bastl, Kateřina Kuboušková, Barbora Jelínková, Josef Horák