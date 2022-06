Letní kino na pragovce / než skončí léto /

1. 9. Než skončí léto

Komedie / Drama

Austrálie, 2019, 118 min

Režie: Shannon Murphy

Scénář: Rita Kalnejais

Hrají: Eliza Scanlen, Toby Wallace, Emily Barclay, Essie Davis, Ben Mendelsohn, Andrea Demetriades, Charles Grounds, Priscilla Doueihy, Jaga Yap

Život je krásný i proto, že se nedá naplánovat. Když se šestnáctiletá Milla zamiluje do problémového Mosese, je to pro její rodiče noční můra. První střetnutí s láskou probouzí v Mille novou chuť do života a její energie a touha objevovat otočí celou rodinu vzhůru nohama. Milla začne svému překvapenému okolí ukazovat, jak prožít každou minutu naplno. Tradiční pravidla a morální poučky letí do koše a rodiče se rozhodnou dát věcem volný průběh.