Letní kino na pragovce / tmář a jeho rod / předfilmy: alternativní pravda – my street films quirin: osudu navzdory

Projekce filmu „Tmář a jeho rod aneb Slzavé údolí pyramid“ proběhne v rámci „Letního kina na Pragovce“. Jako předfilmy uvidí diváci snímky „Alternativní pravda“ a „Quirin: Osudu navzdory“ z dílny My Street Films.

Tmář a jeho rod aneb Slzavé údolí pyramid / Karel Vachek / Česko 2011 / 199 min – „Filmový román“ Karla Vachka o mimozemských civilizacích, které žijí nejen ve vesmíru, ale i na planetě Zemi, uvozují citace ze slavného muzikálu Mamʼzelle Nitouche, který konfrontuje prostředí kláštera, divadla a kasáren. Do těchto prostředí diváka symbolicky zavádí i režisér, který chce prozkoumat tenkou hranici mezi skutečnou niternou vírou v Boha a institucionalizovaným náboženstvím. Vachek také nachází překvapivé shody mezi nejnovějšími vědeckými hypotézami a dávnými náboženskými texty, například o vícerozměrných prostorech. Ve filmu se „potkávají“ balkánští válečníci s nadpřirozenými duchy, kteří otevírají lidem zásuvky u stolů a převracejí křesla. Reklamní slogan britských ateistů „Bůh pravděpodobně neexistuje!“ uvozuje návštěvu papeže v České republice. Barack Obama se Vachkově kameře schoval za čtecí zařízení a režisér ho pomocí střihu konfrontuje s hypotézou, že ani americký prezident nesmí vědět, na co se vynakládají miliardy dolarů z rozpočtu ministerstva obrany.

Tmář se natáčel kromě České republiky také ve Spojených státech, Japonsku, Velké Británii, Bosně a Hercegovině, na Slovensku, v Polsku a Rakousku. Vystupují v něm mimo jiné světoznámí záhadologové Erich von Däniken a Raymond Moody.

„Můj film je o ezoterním pozadí lidského bytí. Snažím se namalovat, jak se ty královské hry vztahují k hrám ještě královštějším, a lidé mezi tím vězí a nic nevědí. Je potřeba si také myslet, že lidé nejsou idioti. Několik tisíc let se tady snaží popsat svoji situaci, na to konto vytvářejí církve a nevím, co všechno. Jenže všichni byli limitovaní tím, že neznali fyziku složitějšího vztahu. A ani my ji dodnes neznáme. Svůj film začínám tím, že Bůh není, a na konci pro jistotu taky píšu, že Bůh není. Je ovšem evidentní, že ta struktura je daleko složitější, než si o ní můžeme myslet a že se do ní vejdou úkazy, které doteď odbýváme, protože si říkáme, že to není možné.“ – Karel Vachek

Alternativní pravda / Kristýna Pěničková / Česko 2021 / 8 min – „Alternativní pravda“ je termín, který byl v roce 2017 zařazen do Urban Dictionary, a v současnosti se stává jedním z nejběžněji používaných, často právě v kontextu s probíhající pandemií. S rozmachem nejrůznějších informačních kanálů se rozšiřuje i lidské vnímání a následná potřeba vlastní interpretace toho, co za pravdu považujeme. Lidé si častěji, než dříve, kladou otázky: “Existuje jedna pravda?“ a “Jak si něco takového může myslet?“ Dokument se dotýká těchto otázek.