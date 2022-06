10.výročí českého wrestlingu

Dámy a pánové, Na začátku tomu nikdo nevěřil, nikdo nečekal, že to výjde a naděje byla vydržet maximálně pět roků. Jenomže touha po vítězství, citová záležitost a tanec s vášní byla silnější než nedůvěra. První český wrestling, první česká wrestlingová show, první zápas, první šampionský opasek a první úspěch, tak tohle jsme všechno zažili. VcV FAMILY – lidé a fanoušci, kteří věří v český wrestling, který díky Vám žije a jede dál… Strach, smůla, závist, spory, pomluvy a ani covid nás nezastaví v cestě našeho snu, který předáváme do Vašich srdcí. Rok 2022 je pro VcV druhý největší a také symbolizuje 10 let VcV WRESTLINGU. A to chce pořádně oslavit!! Jak jinak než pořádnou SHOW…