Filozofická kavárna (café-philo): Radost a rozkoš, štěstí a slast

Co nás potěší, co nás uspokojí, co nám osladí život, o čem sníme, co doufáme, kde hledáme štěstí a co vlastně hledáme, o tom všem budeme společně přemýšlet.

Otevřená filozofická diskuse pro všechny.

KDY?

11. 06. 2022: od 15:30 do 17:00

KDE?

Knihkupectví a kavárna Řehoře Samsy,

Pasáž Lucerna, Vodičkova 30