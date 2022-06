DUO BEAUTIFUL STRINGS

MONIKA URBANOVÁ – housle

HEDVIKA MOUSA BACHA – harfa

KAROLÍNA JANŮ – soprán

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847): Auf Flügeln des Gesanges (Na křídlech písně) op. 34 č. 2

Claude Debussy (1862-1918): Romance D dur, Prélude G dur (Dívka s vlasy jako len), Beau soir

Deborah Henson-Conant (1953): Baroque Flamenco na téma J. J. Rousseaua

Bohuslav Martinů (1890-1959): Písničky na jednu stránku, H 294

Rosička

Otevření slovečkem

Cesta k milé

Chodníček

U maměnky

Sen Panny Marie

Rozmarýn

-přestávka-

Arvo Pärt (1935): Fratres pro housle a harfu

Leoš Janáček (1854-1928): Moravská lidová poezie v písních (výběr)

Lavečka

Psaníčko

Vzkázání

Stálosť

Astor Piazzolla (1921-1992): Historie tanga (výběr)

Ennio Morricone (1928-2020): Gabriel’s Oboe z filmu Mise

Duo Beautiful Strings vzniklo r. 2010. Tehdy už měly obě interpretky za sebou četné soutěžní úspěchy i sólové zkušenosti. Jejich široký, pestrý a individualitu respektující repertoár obsahuje originální skladby i vlastní aranže od baroka po současnost, jak je patrné např. ze jmen americké harfenistky D. Henson-Conan nebo estonského skladatele A. Pärta. Jejich nabídku obohacuje i spolupráce s renomovanou sopranistkou Karolínou Janů, známé z operních i koncertních pódií. Projekt „Na křídlech písně“ tak logicky zahrnuje i oblíbené písňové cykly B. Martinů nebo L. Janáčka. Posluchačsky atraktivní program zazní v prostoru kláštera bosých karmelitánek, zpřístupněném veřejnosti teprve před dvěma lety. Gotický kostel sv. Benedikta, rozšířený později o klášter, náležel od konce 18. století řádu původem ze Španělska. Sestry zde žily v izolaci před světem až do začátku 50. let minulého století. Pak byl klášter zrušen, jeptišky odvezeny do internace a budova změněna na vládní hotel. Obrat nastal po r. 1990, kdy byl majetek řádu vrácen. Objekt uzavřený před světem se postupně proměnil v místo sloužící duchovním, kulturním a vzdělávacím aktivitám pro veřejnost. Vstupní brána - fortna je přístupná komukoliv. Prostor ticha lze využít jak pro individuální zastavení během dne, tak i v případě potřeby déletrvající izolace. Tichá meditace, součást křesťanské tradice, je i způsobem možného setkávání lidí různých vyznání. Odpoutání se od světa dává smysl i dnes.