Tančící dům vystavuje ztracený komiks Muriel a andělé výtvarníka Káji Saudka

Galerie Tančící dům vystavuje originální kresby komiksu Muriel a andělé, který Kája Saudek vytvořil podle scénáře Miloše Macourka. Po desítky let ztracené a marně hledané originální podklady tohoto zásadního díla českého komiksu, posléze záhadně nalezené, ale překupníky utajené, se po dlouhých letech soudních sporů konečně dostaly jako jeden celek zpět do rodinné sbírky Saudkových. Těchto 130 původních kreseb komiksu Muriel a andělé, poklad českého komiksu, představují autorovi dědicové veřejnosti úplně poprvé, v hlubinách druhého podzemního podlaží Tančícího domu. Kromě tohoto skvostu jsou součástí aktuální výstavy také desítky originálních maleb a grafik, vystavených v přízemí a prvním podzemním podlaží, patřících k tomu nejlepšímu, co Kája Saudek kdy vytvořil.

Výstavu Kája Saudek: Muriel a andělé a další poklady pořádá Galerie Tančící dům ve spolupráci s rodinou Saudkových a k vidění je od 1. 6. 2022 do 31. 3. 2023 každý den od 9 do 19 hod. V rámci výstavy mají návštěvníci také možnost přímo v galerii zakoupit některá umělcova díla. Výstava se koná ve 3 patrech galerie: ● Přízemí – grafické listy a několik originálů maleb ● -1. patro – Průřez tvorbou děl Káji Saudka ● -2. patro (trezorová místnost) – 130 listů souboru Muriel a andělé Galerie Tančící dům Jiráskovo náměstí 6, Praha 2 Kurátoři výstavy: Berenika Saudková a David Goldberg www.galerietancicidum.cz, www.kajasaudek.cz