Nejvíc sebevražd se páchá v neděli

Absurdní drama komedie ze světa byznysu, kdy se status stává důležitější než samotná pravda. Komedie poukazuje na skutečnost, kdy potřeba udělat „dojem“ je důležitější než samotný život. Klára a Nikodém jsou mladí, dynamičtí, hlavně ale velmi pracovně vytížení a podle toho také náležitě finančně ohodnocení třicátníci, jejichž životní náplní je být „prima kůl“ a „nambr van“ – bydlet v přepychové garsonce, trávit dovolenou na Bali, jezdit nejdražšími auty, nosit nejluxusnější značkové oblečení… Co by se však stalo, kdyby o to všechno přišli?