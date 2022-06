Steve Ignorant´s Headsticks (uk)

Steve Ignorant. Kdo by ho neznal. Zpěvák, skladatel a umělec. Spoluzakladatel anarcho punkové legendy CRASS (Británie 1977). Známe ho samozřejmě i z jiných kapel: Conflict, Schwartzeneggar, Stratford Mercenaries či Current 93. Současně je aktivní v kapele Steve Ignorant´s Slice Of Life. Po úspešném tour v roce 2010 a 2018, kde odehrál the best of CRASS classics, vyjede ještě jednou do světa. Politické ideje kapely jsou stále platné, možná více než kdy dřív. Tour nebude dlouhé a Praha ma tu čest, jeden termín získat. Kde jinde, než na 007. Čekají nás nejzásadnější pecky CRASS z let 1977-1984. Kapela bude v následujícím složení: Carol Hodge (vocals & keys), Pete Wilson (lead guitar), Pete Rawlinson (bass guitar) and Jay Bagnall (drums). A Steve samozřejmě za mikrofonem.