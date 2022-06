Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha vám přiblíží italskou tvorbu a současnou literaturu z 35 zemí

Milovníci literatury se opět mohou těšit na mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2022, který proběhne od 9. do 12. června. Brány 27. ročníku festivalu se opět otevřou na Výstavišti Praha v Holešovicích, ovšem z důvodu rekonstrukce Průmyslového paláce bude srdcem celé akce nová piazzetta, kterou najdete za branou pod Maroldovým panoramatem. Čestným hostem letošního ročníku je kulturně bohatá Itálie. Do Prahy zavítá také vážená držitelka Nobelovy ceny za literaturu Světlana Alexijevičová, která se o své myšlenky se podělí v sekci Literatura jako hlas svobody. Výstaviště v Holešovicích v červnu přivítá všechny příznivce literatury, kde je seznámí se současnou literární tvorbou 35 zemí a regionů světa, ale nezapomene ani na české autory. Veletrh navštíví například výrazný švýcarský prozaik Lukase Bärfusse či izraelským povídkovým mistr Etgarem Keretem. O zákulisí svých napínavých příběhů se podělí také kanadská „královna thrillerů ze sousedství“ Shari Lapena. Tradičně se na veletrhu představí autoři v rámci projektu Das Buch či severští spisovatelé. Ideu nejen 27. ročníku festivalu Svět Knihy vyjadřuje motto převzaté od významného italského myslitele Umberta Eca, které říká, že: „Žijeme pro knihy a je to sladké poslání ve světě upadajícím a zmítaném nepořádkem.“ Itálie je považována za kolébku velké literatury, a právě proto se stala čestným hostem tohoto ročníku. Bohatství této země okusíte na veletrhu především skrze pestrou současnou tvorbu, můžete se těšit na fikci, prózu i vhled do žurnalistiky a psychoanalýzy. Vášnivým čtenářům své dílo osobně představí například jedna z nejvýznamnějších současných italských spisovatelek Viola Ardone nebo autorka strhujících příběhů Donatella Di Pietrantonio. Obě ženy jsou proslulé svým mistrným vypravěčstvím, které oceňují nejen čtenáři, ale také literární kritici. Do propracovaného světa fikce vás vtáhne talentovaná prozaička Stefania Auci nebo stoupající hvězda Claudia Durastanti. K hostům zastupujícím Itálii patří také uznávaný novinář, spisovatel a scenárista Gianfranco Calligarich. O osobní pohled na současnou společnost se podělí renomovaný psychoanalytik Luigi Zoja. A do historických italských uliček vás pomocí hudby přenese populární šansoniér Peppe Voltarelli. Veletrh Svět knihy Praha patří také malým čtenářům, kterým je zasvěcen především pavilon Rosteme s knihou.

Festival se snaží, aby děti v době tabletů a mobilů nezapomněly číst a skrze zajímavé workshopy, setkání s oblíbenými dětskými autory se snaží prohloubit jejich vztah k literatuře. Pro malé návštěvníky budou připraveny i nejrůznějšími dílny, divadelní představení a pořady s naučnou tematikou. V rámci doprovodného programu se můžete těšit na rozmanité diskuze a autorská čtení, kde budete mít jedinečnou možnost se seznámit se spisovateli a odborníky na literaturu. Letošnímu ročníku nechybí ani odborné semináře, konference, setkání s autory, prezentace nakladatelských domů nebo oceňování tvůrčích počinů i edičních úspěchů. Vstupenky zakoupíte na www.svetknihy.cz.