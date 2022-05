Klasika u Wericha: Slovanský koncert Edgarase Davidovičiuse a Evy Esterkové

Zahajovací koncert 2. ročníku hudebních slavností Klasika u Wericha 2022 uvádí talentovaného a švarného litevského tenoristu Edgarase Davidovičiuse z Vilniusu a brněnsky éterickou talentovanou sopranistku Evu Esterkovou. Na programu jsou písně z Česka, Slovenska, Litva a Polska. Jedinečnou Werichovu vilu s geniem loci na břehu Čertovky rozezní od konce května do začátku září klasická hudba v podání výjimečných talentovaných mladých umělců z Česka a nově i ze zahraničí. Na zahajovacím koncertu 31. 5. od 19 h se diváci mohou těšit na pomyslný výlet slovanskými zeměmi – česko-slovenskými luhy, háji a horami, Litvou a Polskem. Hlavními protagonisty budou litevský tenorista Edgaras Davidovičius, hostující sólista Litevské národní opery, a česká sopranistka Eva Esterková, hostující sólistka Národního divadla Brno. Oba mladé umělce spojuje aktivní propagace opery a její přiblížení širším vrstvám. Na programu jsou jak lidové, tak umělé písně na pomyslné cestě z Litvy, přes Polsko, do Česka a Slovenska. Program: A. Raudonikis: Švelnumas, Vilniaus andante J. Gruodis: Visur Tyla lidová píseň Už ežero ugnys dega V. Klova: árie Rūtenio, opera Pilėnai J. Tallat-Kelpša: Už aukštųjų kalnelių S. Šimkus: Kur bakūžė samanota A. Bražinskas: píseň Ugnele L. Janáček: Lidová nokturna (výběr) J. Křička: Písně slunečné (výběr) B. Martinů: Nové slovenské písně M. Schneider-Trnavský: Keby som bol vtáčkom K. Szymanowski: Pieśni kurpiowskie (výběr) polské lidové písně, aranž: C. Kozietulski (výběr) A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy a Milostné písně (výběr) V případě nepřízně počasí se koncert odehraje v podkroví Werichovy vily.