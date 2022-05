FILMharmonie: SCI-FI

Poslední koncert sezóny 2021/22 bude věnován Sci-fi filmům. Toto oblíbené téma hrála Filmová filhamonie již několikrát, i tentokrát se samozřejmě do programu dostanou skvělé novinky. ​ Dirigent: Jan Kučera ​Účinkuje Pěvecký sbor Filmové filharmonie pod vedením Lenky Dandové.

Program koncertu:

John Williams

E. T.: The Extra-Terrestrial – Flying Theme

Alan Silvestri

Back To the Future – Suite

Jerry Goldsmith

Alien - Main title, Hyper Sleep

Alan Silvestri

Predator – Main title, Jungle Trek, First Arrow

Jerry Goldsmith

Star Trek – The Enterprise

Ludwig Göransson

Mandalorian – Main Theme

James Horner

Star Trek II: The Wrath of Khan – Epilogue / End Title

​John Williams

Jurasssic Park – Theme

Jerry Goldsmith

Total Recall – The Dream, The Mutant

Don Davis

Matrix – Suite

Alan Silvestri

The Abyss – Finale

Michael Giacchino

Star Trek Into Darkness - Suite

John Williams

Star Wars Episode III – Battle of the Heroes

John Williams

Star Wars Episode I – Duel of the Fates