Army den v Atriu Flora již v sobotu

Už tuto sobotu se můžete těšit na oblíbený Army den. Pátý ročník této události se uskuteční 28. května a bude ji provázet nabitý program plný zábavy. Užijte si skvělý den v obchodním centru Atrium Flora. Atrium Flora bude již tradičně na jeden den hostit Armádu České republiky a společně pro vás připravily zábavný celodenní program pro malé i velké návštěvníky. Dorazte v sobotu 28. května na Floru a užijte si populární Army den. Akce bude zahájena moderátorem již v 9:00 a probíhat bude až do 18:00.

Jednotlivé pasáže programu se budou opakovat tak, aby je stihli jak návštěvníci, co dorazí hned ráno, tak ti, kteří se přijdou podívat až odpoledne. Dopoledne od 10:15 do 11:15 bude probíhat ukázka bojového umění zblízka, ukázka vojenské výstroje a dalších vojenských odborností. Tuto část programu si budete moct užít také po 13:00 a pak znovu od 15:20 – dostane se tak na každého zájemce nehledě na denní dobu. Na hlavním pódiu se ještě můžete opakovaně těšit na šerm v podání TJ Dukla Praha nebo na vystoupení jazzové kapely Dixiland. Čeká vás také soutěž fyzické zdatnosti, vyhrát můžete skvělou tašku Dabar olive UNI od značky Bushman či Apple Watch Series 7 od iStores. Od 10:30 bude v kinosále probíhat debata s veterány, která bude jistě plná obohacujících zkušeností a zajímavých historek. Pokud nestihnete dopolední povídání, beseda bude probíhat znovu ještě od 16 hodin. Ve venkovní části exhibice se můžete těšit na vystoupení Čestné stráže AČR, a to v 11:40, 14:20 a 17:00. Dále vás čeká ukázka lukostřelby nebo hudební a taneční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš. A pokud patříte mezi sběratele, mezi 14. a 15. hodinou si můžete přijít ulovit autogram profesionálních sportovců z Dukly. Celá akce s bohatým programem je pro veřejnost zdarma. Nepropásněte tuto událost a dorazte 28. května do Atria Flora. Kompletní program najdete na webových stránkách http://www.atrium-flora.cz/ nebo na https://www.facebook.com/AtriumFlora. Pro další informace prosím kontaktujte: Double-U PR, s. r. o. www.double-u.cz Adéla Kubaštová PR Consultant Tel.: +420 739 496 293 E-mail: adela.kubastova@double-u.cz