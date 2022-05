Užijte si léto plné cirkusu, pantomimy a akrobacie! Divadlo BRAVO! znovu otevírá svou letní scénu v Klášteře sv. Anežky České

Divadlo BRAVO! v čele s předním tuzemským novocirkusovým souborem Losers Cirque Company ve spolupráci s Národní galerií Praha otevře 30. května už po třetí letní scénu nového cirkusu, pantomimy a akrobacie v nádherných gotických zahradách Kláštera sv. Anežky České. Letní sezonu zahájí premiérou dlouho očekávaného akrobatického muzikálu NEBESA, který vznikl spojením novocirkusové skupiny Losers Cirque Company, uznávaného tanečního souboru 420PEOPLE a gospelového sboru Maranatha Gospel Choir.

V roli šéfa nebeského korporátu se představí legenda českého showbusinessu Jiří Korn v alternaci s Petrem Jeništou. A nezůstane pouze u toho, program oživí další představení Lůzrů, workshopy párové akrobacie pro veřejnost, pohádky pro ty nejmladší i koncerty Dana Bárty nebo skupiny Skety. Letní scénu Divadla BRAVO! můžete navštívit od 30. května do 27. července. S nákupem vstupenek doporučujeme neotálet, najdete je na www.goout.net. Hlavním tahákem letní scény je akrobatický muzikál NEBESA. Ten vypráví příběh strážného anděla, který svými kroky rozhází pravidla nebeského korporátu a rozpoutá řadu událostí, které obrátí dění na nebi i na zemi vzhůru nohama. Na jevišti navíc vzniká jedinečná symbióza: část souboru Losers Cirque Company se učí zpívat pod vedením ostřílených členů Maranatha Gospel Choir. V hlavní roli se představí legendární Jiří Korn v alternaci s vynikajícím Petrem Jeništou. Stejně jako v předchozích letech si na čerstvém vzduchu můžete vychutnat vybrané kusy z repertoáru Losers Cirque Company nabité fantastickými triky. Na programu Letní scény Divadla BRAVO! nechybí úplně první představení skupiny s názvem The Loser(s) se showmanem EnDruem, představení Kolaps, jehož derniéra proběhne v příští divadelní sezóně a interaktivní představení Konkurz, které můžete jako diváci napřímo ovlivnit. Pro milovníky poetické závěsné akrobacie je připraveno představení obnaŽENA souboru The Same Self spojené s odbornými přednáškami. Nevídaný hudební zážitek nabídne performance Vrány souboru Holektiv s živou hudbou v podání violoncellistky Terezie Vodička Kovalové, které se odehraje v magických prostorách dvoulodí kostela sv. Františka v areálu kláštera. Pokračování se dočká improvizační show Kmeny nepřekonatelná trojice hudebníků ve složení Dan Bárta, EnDru a JeN Hovorka doplněná akrobacií a tancem. Poprvé v tomto roce v Praze vystoupí vokální těleso Skety, které představí své původní písně i několik novinek, které ještě jinde nezazněly. Pokud patříte mezi sportovní nadšence máte jedinečnou možnost vyzkoušet si pod dohledem Lůzrů párovou akrobacii. Červnové a červencové lekce jsou určené dvojicím, každá z nich trvá 60 minut a postačí vám sportovní oblečení a chuť se hýbat, předchozí zkušenosti ani gymnastická průprava nejsou třeba. Letní scénu Divadla BRAVO! si užijí i malý diváci. Studio Damúza pro ně připravilo zábavné odpolední pohádky Medvědí princ, Golem a Superkluk. Divadlo LokVar uvede loutkovou pohádku Matěj a čerti. Ti, kteří milují aeroplány se mohou těšit na akrobatickou pohádku Letkyně již zmíněného souboru Holektiv. Na všechny pohádky navazují večerní představení. Děti si prostředí Anežského kláštera zamilují i díky Přístěnku Františka Skály vytvořeného přímo pro tento areál, kde si během programu mohou i pohrát a odpočinout. A co by to bylo za letní scénu bez skvělého jídla a pití? Oblíbený pražský podnik Bistro 8 se během večerního programu postará o ten pravý gastronomický zážitek. Veškeré vstupenky na pohádky, pohybové workshopy, koncerty, a novocirkusová představení si můžete zakoupit skrze systém GoOut. Kompletní program najdete na www.divadlobravo.cz/letni-scena Program letní scény Květen 30.5. 19:30 Nebesa - I. premiéra / akrobatický muzikál 31.5. 19:30 Nebesa - II. premiéra / akrobatický muzikál Červen 1. 6. 17:00 Losers Academy / workshop párové akrobacie 1. 6. 19:30 The Loser(s) / nový cirkus 5. 6. 19:30 Kolaps / nový cirkus 7. 6. 16:00 Medvědí princ / pohádka 7. 6. 19:30 Nebesa / akrobatický muzikál 9. 6. 17:00 Losers Academy / workshop párové akrobacie 9. 6. 19:30 Nebesa / akrobatický muzikál 12. 6. 16:00 Letkyně / novocirkusová pohádka 12. 6. 19:30 Nebesa / akrobatický muzikál 14. 6. 16:00 Golem / pohádka 14. 6. 17:00 Losers Academy / workshop párové akrobacie 14. 6. 19:30 Konkurz / nový cirkus 15. 6. 11:30 obnaŽENA / nový cirkus 15. 6. 19:30 obnaŽENA / debata + nový cirkus 15. 6. 20:00 Vrány / nový cirkus 16. 6. 19:30 Skety / koncert 19. 6. 20:00 Dan Bárta & EnDru & JeN Hovorka feat. Losers Cirque Company / improvizační show 20. 6. 17:00 Losers Academy / workshop párové akrobacie 20. 6. 19:30 Nebesa / akrobatický muzikál 21. 6. 16:00 Matěj a čerti / pohádka 21. 6. 19:30 Nebesa / akrobatický muzikál 22. 6. 19:30 Nebesa / akrobatický muzikál 28. 6. 16:00 Superkluk / pohádka 28. 6. 19:30 Nebesa / akrobatický muzikál 29. 6. 17:00 Losers Academy / workshop párové akrobacie 29. 6. 19:30 Nebesa / akrobatický muzikál 30. 6. 19:30 Nebesa / akrobatický muzikál Červenec 12. 7. 19:30 Nebesa / akrobatický muzikál 13. 7. 17:00 Losers Academy / workshop párové akrobacie 13. 7. 19:30 Nebesa / akrobatický muzikál 14. 7. 19:30 Nebesa / akrobatický muzikál 19. 7. 19:30 Konkurz / nový cirkus 20. 7. 17:00 Losers Academy / workshop párové akrobacie 20. 7. 19:30 Konkurz / nový cirkus 25. 7. 19:30 Nebesa / akrobatický muzikál 26. 7. 17:00 Losers Academy / workshop párové akrobacie 26. 7. 19:30 Nebesa / akrobatický muzikál 27. 7. 19:30 Nebesa / akrobatický muzikál