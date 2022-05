Festival ambasád Food and Culture

Chcete ochutnat chutě ze všech koutů světa? Seznámit se s kulturou pěti desítek zemí?

To vše bude možné na jednom místě na svém rozsahem unikátní mezinárodní akci:

Festival ambasád – Food & Culture & Tourism 2022

v sobotu 4. června 2022 od 8 do 20 hodin

na Vítězném náměstí v Praze 6

Motto: Jídlo a kultura spojuje národy

Pátý ročník Festivalu Ambasád Food & Culture se po dvouleté covidové přestávce vrací v plné síle. Na letošním ročníku se představí 46 zemí všech kontinentů především svojí kuchyní, kulturním programem i jako zajímavá destinace pro turistiku. Dokonalou autenticitu akce garantuje to, že prezentace jednotlivých zemí zajišťují především jejich ambasády, honorární konzuláty, či hospodářské komory. Velvyslanci se akce osobně účastní. Jedná se, co do počtu zúčastněných zemí, o zcela výjimečnou akci v rámci naší republiky. Pořadateli Festivalu ambasád je Městská část Praha 6 a zapsaný spolek Farmářské Trhy, organizátor Trhů na Kulaťáku.

Na stáncích jednotlivých zemí budou připraveny originální pokrmy, často za účasti známých kuchařů, v ojedinělých případech se na přípravě podílí i sami velvyslanci či jejich manželky. Veškerá nabídka je přizpůsobená myšlence Farmářských trhů přinést kvalitní suroviny pro kvalitní gastronomii.

Návštěvníci, kterých v předchozích ročnících obvykle dorazilo na akci kolem 15 tisíc, vědí, že budou moci ochutnat nepřeberné množství pokrmů většinou velmi typických pro dané země. K mání budou i rozličné nápoje, zmrzliny, sladkosti a dezerty. Kromě toho je naplánován i bohatý program, kterého se zúčastní umělci vybraných zastoupených zemí.

V rámci bohatého kulturního programu, který organizátoři naplánovali až do 20 hodin se představí také soubory ze 12 zemí – účastníků Festivalu ambasád. Festival tradičně moderuje Martin Churavý.

S kulturou se tedy vydáme od slovenských sborů přes zahájení českých bubeníků, po hry na tradiční mongolský nástroj. Představí se Mariachi z Mexika a folková skupina z Polska. Nebude chybět vystoupení Ukrajiny, Moldávie, Kosova, Thajska, Indonésie, Malajsie, Ázerbájdžánu, Rumunska a dalších zemí pod záštitou jejich ambasád. Odpoledne také proběhne krátký koncert skupiny United Flavour Sound System, která servíruje moderní mix reggae, hip hopu a r’n’b a world music.

„Kvůli pandemii Covidu-19 jsme bohužel 2 roky nemohli Festival ambasád pořádat. Proto letošní ročník zaměřujeme navíc na podporu a prezentaci turistického ruchu, aby se po covidových vlnách oživilo cestování mezi světem a Českou republikou. Jídlo a kultura spojují národy." říká Pavel Šťastný, předseda spolku FT. „Jsme rádi, že na Festivalu ambasád letos představíme i 6 nových zemí, které se poprvé prezentují - Japonsko, Indie, Ázerbájdžán, Súdán, Myanmarský svaz a Tanzanie i s ostrovem Zanzibar." říká Miroslav Dušek, místopředseda spolku FT. Festival vznikl díky úzké a dlouholeté spolupráci zahraničních velvyslanectví s Farmářskými trhy na Kulaťáku.

Vysokou prestiž tohoto eventu potvrzují i záštity pana Jiřího Růžičky, 1. místopředsedy Senátu Parlamentu ČR, paní Markéty Pekarové Adamové, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pana Jana Lipavského, ministra zahraničních věcí ČR, a pana Vladimíra Dlouhého, prezidenta Hospodářské komory ČR.

Partnery festivalu jsou Letiště Praha a Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce. Dalšími partnery jsou kurýrní služba Airway a Plechárna Design Factory. Českou republiku bude prezentovat Czech Tourism. Charitativní stánek bude mít Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Součástí festivalu je i tradiční Trh na Kulaťáku, který se koná každou sobotu a také tentokrát od 8 do 14 hodin. Návštěvníci si mohou zakoupit farmářskou produkci, květiny, občerstvení a další produkty.

Návštěvníkům je vstup zdarma.

Auta nechte prosím doma, počet parkovacích míst je omezený.

Seznam účastníků Festivalu ambasád - Food and Culture:

Země s velvyslanectvím v České republice

/ Afghánistán / Alžírsko / Argentina / Arménie / Ázerbájdžán /

/ Bosna a Hercegovina / Bulharsko / Filipíny / Gruzie / Ghana / Indie /

/ Indonésie / Japonsko / Jemen / Kosovo / Kazachstán /

/ Korejská lidově demokratická republika / Libye / Malajsie / Maroko / Mexiko /

/ Moldávie / Mongolsko / Myanmar / Nigérie / Norsko / Palestina / Peru /

/ Polsko / Portugalsko / Rumunsko / Srbsko / Slovensko / Slovinsko / Sýrie /

/ Jihoafrická republika / Thajsko / Tunisko / Ukrajina / Vietnam /

Země bez stálého diplomatického zastoupení v České republice

/ Pobřeží slonoviny / Súdan / Sultanát Oman / Taiwan / Tanzánie - Zanzibar /



Partnerské město Prahy 6 / Bayreuth - Německo /