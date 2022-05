Noc s Kazmou

Zažijte jedinečnou noc plnou překvapení.

Kazma po boku moderátora bude na pódiu odpovídat i na to, co by nikdy neřekl. Prostor bude i pro Vaše dotazy. Můžete se těšit i na hvězdné hosty. Součástí každé vstupenky je Meet & Greet po skončení programu a nebude chybět ani oblíbená dražba Kazmových předmětů.