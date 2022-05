Osgood Soukup Quartet (DK/CZ)

Kresten Osgood je jednou z nejvýraznějších osobností skandinávské jazzové scény. Na tamní scéně hrál snad se všemi hudebníky v rámci různých typů jazzu a moderní improvizované hudby. Vedle toho vystupoval i s řadou světoznámých hudebníků, např. Kurt Rosenwinkelem, Michael Blakem, Lonnie Smithem, a dalšími. Kresten hraje nejen na bicí nástroje, ale také je výborný varhaník a ovládá řadu dechových nástrojů. Je to osobnost, která rozhodně stojí za vidění. Luboš Soukup je známý český saxofonista a klarinetista, který se pohybuje mezi českou a dánskou scénou již od roku 2010. V roce 2017 získal prestižní ocenění Objev roku od Dánské hudební společnosti. Byl nominován a přebíral cenu od dlouholeté spoluhráčky Milese Davise Marilyn Mazur. Vydal řadu alb, z nichž dvě byla vybrána v Anketě odborníků Českého rozhlasu za nejlepší jazzová alba (Through the Mirror v r. 2013, Země v r. 2017). Pianistu Vojtěcha Procházku mohou jazzoví fanoušci znát například z několikrát oceněné jazzové kapely Vertigo, z improvizačního seskupení PIO, nebo z indicko-hudební kapely Harpreet Bansal. Tomáš Baroš se pohybuje na jazzové scéně již od útlého mládí a momentálně je jedním z nejvyhledávanějších basistů na české a slovenské scéně. Vystupoval s takovými jmény jakou jsou Piotr Wojtasik, Harry Sokal, Kornél Fekete-Kovács a další.