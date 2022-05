Leoš Suchan: Krajina papíru

Výstava Leoše Suchana (*1989), absolventa Akademie výtvarných umění v Praze, představuje sérii pláten z posledních měsíců, ve kterých se zaobírá otázkou prostoru a objemu. Autor pracuje tradiční technikou olejomalby a po vzoru barokních malířů využívá ve svých dílech teplý kolorit, díky kterému dosahuje jemnější formy zobrazení. Autor znázorňuje každodenní objekty. Ve svých hyperrealistických malbách klade důraz na detail, jeho výklad však může být víceznačný a za zdánlivou všedností tušíme vnitřní rozpor. Suchanovy obrazy na jedné straně ukazují viditelnou skutečnost, na straně druhé se autor nebojí absurdit a paradoxů. Více než na příběh klade důraz na formu, struktury a barevnost, protože věří, že to je právě to, co dovede působit na city a dát impuls imaginaci. Vernisáž výstavy se uskuteční 6. 6. 2022 od 19.00 hodin ve foyer pobočky Opatov. V úterý 21. června proběhne od 18.00 komentovaná prohlídka výstavy s autorem.