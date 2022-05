ČTENÁŘSKÝ KLUB Román jako cesta. Román jako návrat domů

Všichni, kdo rádi čtou, nechť se dostaví do Vozovny! Startujeme sérii pravidelných schůzek nad knihou. S romanistkou a překladatelkou Barborou Mehlerovou si budeme povídat o tom, co kdo v textu našel, čemu rozuměl dobře, méně a nebo vůbec. Zkusíme zjistit, jak si autor hraje s jazykem a jak si hraje s námi. A na co všechno může být román tím nejlepším lékem. Můžeme si nad ním poplakat nebo se nad ním pobavit, někam se podívat, něco se dozvědět nebo se i dobře najíst. Je bytí nesnesitelně snadné? Komu vlastně zvoní hrana? Proč právě sto roků samoty? Čím nám Hordubal vhání slzy do očí? A pořád nás Saturnin tak baví?

VSTUP ZDARMA, 60 MINUT