Jamming - malování bez bariér: workshop

Jak by vypadal můj robot a co by uměl? Na robo-dílně vyzkoušíme kresbu inkousty a budeme pracovat s geometrickými tvary. Možná přijde i kreslící robot! Pro robo-milovníky, jejich rodiče a nejen pro ně. Workshop pro děti a jejich dospělé vede Marie Veselá. WORKSHOPY JAMMING - MALOVÁNÍ BEZ BARIÉR inkluzivní výtvarné workshopy v centru Prahy Workshopy propojují lidi z nejrůznějších společenských skupin a umožnují jimsvobodně a bez předsudků tvořit. Zveme všechny, kteří si chtějí vyzkoušet společné malování na jedno plátno. Délka workshopů: 3 až 4 hodiny Prostory Studia Barvolam jsou bezbariérové. Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, https://www.artyden.cz Workshopy Jamming – malování bez bariér jsou součástí projektu ART30.2. spolku Barvolam. Projekt je finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP, a dále pak Hlavním městem Praha a Ministerstvem kultury České republiky.