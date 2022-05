Dolce Far Niente I / Pole v množném čísle / Letní kino

Pragovka Gallery a The White Room vás srdečně zvou na letošní první Dolce Far Niente. Sladké nic nedělání můžete nakombinovat s komentovanou prohlídkou naší nové výstavy Pole v množném čísle / Velká voda s umělci a kurátory, setkáním s kulturními aktéry na Praze 9, zahájením výstavy Prague City University Walk on the Wild Side, uměleckými performancemi a workshopy a konečně prvním promítáním letošního letního kina na Pragovce! Program Dolce far Niente: - 17:00 výtvarný workshop pro děti SONGLINES vedený Martinem Vlčkem - 18:00 setkání s kulturními aktéry na Praze 9 v prostoru bývalé jídelny - 18:30 zahájení výstavy Prague City University Walk on the Wild Side v Pražské továrně - 19:30 komentované prohlídka výstavy Pole v množném čísle / Velká voda s umělci a kurátory jednotlivých sekcí v Pragovka Gallery a The White Room - 20:00 umělecká performance Alexandry Vasic The Worker Goes to Heaven - 20:00 – 21:30 DJ v Permanent Beer Fest - 21:30 zahájení letního kina filmem Jízda Těšíme se na viděnou!