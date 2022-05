Dožínky na Ltené

Slavnosti dožínek na Letné. Návštěvníci se mohou těšit na farmářské trhy, své výrobky zde bude prodávat kolem sta farmářů. Jelikož je akce konaná ministerstvem zemědělství, nebudou chybět ani zemědělské stroje a různé druhy statkových zvířat od slepic, králíků až po koně a skot. Na pořadu dne je i nahánění ovcí, králičí hop, divadlo s koňmi a přehlídka Kladrubských koní. Celou akcí bude diváky provázet folklórní hudba, vystoupí také kapela Argema, která slaví výročí 40 let. Mimo show a předvádění řemesel budou na místě probíhat workshopy a také několik stanovišť se soutěžními úkoly. pro děti. Po areálu bude zajištěno občerstvení k zakoupení, posezení a toalety. Co to vůbec jsou dožínky? Ve slovanské lidové kultuře se jedná o svátky sklizně, které se slaví na konci žní. Co patří mezi tradiční dožínkové zvyky? Obyčeje byly spojeny s posledním uvázaným snopem obilí. V českém prostředí se nazýval baba, stará nebo nevěsta a často byl připodobňován ženské postavě. Nakonec byl odvezen do statku, předán hospodáři a zanechán v domě do příštích dožínek. K dožínkám patřila také společná cesta z pole, při které byli účastníci ozdobeni květy a klasy. Velmi důležitý byl dožínkový věnec, který se ponechával v domě až do jarní setby. Do poloviny 19. století probíhaly dožínkové oslavy téměř po celém území České republiky, postupně tato tradice však upadala, od 20. století zahrnují selské jízdy a taneční besedy. Staly se tak zábavnou a společenskou akcí.