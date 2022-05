The Offspring v Praze

Tvůrci nezapomenutelných hitů jako „All I Want“, „Original Prankster“, „Bad Habit“, „Gotta Get Away“, „Why Don’t You Get a Job?“ nebo „Pretty Fly (For a White Guy)“ se dali dohromady roku 1984 v Kalifornii pod názvem Manic Subsidal.

Průlom přišel až o deset let později s vydáním třetí studiovky Smash, multiplatinového alba s více než 11 miliony prodaných kopií. Platiny se dočkaly i následující desky Hombre, Americana či Conspiracy of One.

Muzika The Offspring zazněla ve filmových snímcích (Batman navždy, Já, mé druhé já a Irena, Prci, Prci, Prcičky, Tajemství loňského léta aj.) a mnoha videohrách.

